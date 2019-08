Helme peatas politsei peadirektor Elmar Vaheri teenistussuhte

«Nii nagu ma aru saan, on Elmar Vaher eile ka «Aktuaalses kaameras» valetanud, et tuleb suur koondamine. Mingit koondamist ei tule, mingisuguseid palgakärpeid ei tule, vastupidi, nagu täna valitsus otsustas, me suunasime terve hulga miljoneid päästeameti kordonite ja politseijaoskondade remontimiseks,» rääkis Helme.