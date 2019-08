Madison: mul on tõendeid, mis seavad kahtluse alla PPA peadirektori usaldusväärsuse

Nüüd avalikkuses tõstatunud debatt selle üle, et kui palju ja kelle arvelt tuleb politseis raha kokku hoida, on üles kergitanud palju tõsisemaid probleeme. Esiteks nagu ma olen aru saanud, siis Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher kütab üles hirmu, nagu planeeriks keegi kärpida patrullpolitseinike palku ja neid vallandama hakata? Totaalne jama. Totaalne.

Mul on aga mitu ideed ja samas ka etteheidet.

1) Kui eesmärgiks on kokku hoida inimeressursi pealt, siis koondamist kannataks juhtkonna pealt. Käesoleval aastal on peadirektor endale palganud kaks nõunikku, kes töötavad politsei peamajas samal korrusel koos tippjuhtkonnaga. Nende ametikohad on peidetud laiemasse struktuuri, seega avalikult politsei kodulehel nende nimesid peadirektori nõunikena ei näe. Küll aga selline palkamine on sel aastal juhtunud, järelikult raha oli piisavalt. Seega on võimalik ka neid koondada.

2) Käesoleva aasta algul toimus politsei juhtkonnas palgatõus. Sellest on väga vähe avalikkuses räägitud ja mis veelgi olulisem - politsei organisatsioonis pole ka alluvaid sellest teavitatud. Avatus, millest räägitakse juhtkonna tasemel? Toon välja huvitavaid numbreid: 1) Peadirektor Elmar Vaheri palk käesoleva aasta 1. aprilli seisuga on 6000€. Aasta varem oli see 4950€ ehk palgatõus selleks aastaks 1050€ ehk umbes patrullpolitseiniku kuupalk.

2) Peadirektori asetäitja Krista Aasa kuutasu käesoleva aasta 1. aprilli seisuga on 4800€, eelmisel aastal oli 4150€.

3) Prefekti töötasu on käesoleval aastal 4300€, eelmisel aastal oli 3650€. Sellest nähtub, et vabu vahendeid on PPA-s olnud piisavalt, et värvata nõunikke ja teha järske palgatõuse tippjuhtkonnas.

Selline käitumine peadirektori poolt tekitab tõsiseid küsimusi ning kahtlusi. Paraku on mul infot, õigemini tõendeid, mis seavad tugeva kahtluse alla PPA peadirektori usaldusväärsuse antud ametikohal. Need tulevad avalikuks peagi.