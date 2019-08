Pedofiil Epsteini räpane elu: alaealised seksiorjad ja kuulsad külalised

Laupäeval leiti Epstein New Yorgi Metropolitani föderaalvanglas oma kambrist surnuna ning valla pääsesid vandenõuteooriad, mis seostavad miljonäri surmaga USA kõige mõjukamaid ühiskonnategelasi, poliitikuid ja ärimehi. Kindel pole aga see, kas tõde üldse kunagi päevavalgele jõuab.

Ärimehe surm oli rohkem kui kahtlane. Epstein pidanuks 23. juuni enesetapukatse tõttu olema karmi järelvalve all. Ometi teatas CBS News, et nendeni jõudnud video kohaselt ei viinud vanglaametnikud tihtipeale läbi kontrolle, mis logisse kirja pandi. Raporti järgi ei kontrollinud ametnikud Epsteini saatuslikul ööl umbes kolme tunni vältel, ehkki nad oleksid pidanud seda tegema iga poole tunni tagant.

Epsteini kongikaaslane oli päev varem kautsjoni tasunud ning see tähendas, et miljonär oli kambris üksinda. Samuti oli tal käepärast voodilina, mida köiena kasutada ning narivoodi, mis oli piisavalt kõrge, et end sinna üles puua.