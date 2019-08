Vigane elektritöö viis inimese hauda

Kriminaalmenetluse käigus tuvastas ka prokuratuur, et õhksoojuspumba paigaldamisel rikuti mitmeid elektriohutuse nõudeid. «Nõuetele mittevastavad ühendused põhjustasid tulekahju,» seisab menetluse lõpetamise määruses.

Soojuspumba paigaldanud ettevõttel ei ole aga aimugi, kes täpselt pumba paigaldas, sest Leinuse sõnul on inimesed vahetunud. «Tegemist on 12 aasta taguse sündmusega,» toonitas Leinus.

Pumba paigaldamist ja hooldamist tõendavad dokumendid õnnestus Sabel säilitada. FOTO: Tairo Lutter

Kriminaalmenetluses antud tunnistustest selgub, et tegelikult pole ka vahet, kes selle paigalduse tegi. Niikuinii ei ole paigaldajal pädevust hinnata, kas majas olev elektritoitesüsteem on nende pakutava seadme jaoks piisav.

«Paigaldustehnikutel ei ole pädevust teha töid maja elektrikilbis ning neil on ainult seadmepõhine väljaõpe,» selgub kriminaalmenetluses Airwave'i endise töötaja ja toonase hooldusjuhi Indrek Mooratsi tunnistustest. Samuti ei ole paigaldustehnikute töö kaablite toomine seadmeni, ja eeldatatakse, et klient on selle enne seadme paigaldust ära teinud või lasknud spetsialistil teha.

Kuigi paigaldajad ei öelnud Sabele, et ta peaks kutsuma elektriku, kes enne soojuspumba ülesseadmist elektrijuhtmeid veaks, siis nüüd on vastutajaks tehtud ikka tellija ise. See tähendab, et kui inimene ostab endale näiteks elektripliidi ja laseb selle paigaldada elektripliidi müünud ettevõtte spetsialistil, siis ei ole mingit kindlust, et see elektripliit sai ka õigesti ühendatud.

Oleks pidanud elektriku tellima

Postimehe küsimusele, kas Airwave’i käest soojuspumba ostmisel ja paigalduse tellimisel peab klient siis lisaks tellima elektriku, et nende paigaldaja tööd kontrollida, vastas Leinus eitavalt.

«Meie paigaldajad teevad oma tööd korrektselt ja elektrik ei pea seda üle kontrollima. Küll aga tõepoolest peaks klient tellima vajadusel elektriku, kes tooks ühenduskohani vastava kaabli. Meie paigaldajad seda ei tee. Seadusest tulenevalt on sellisteks töödeks ette nähtud erinõuded. Meie tegevus piirdub seaduse mõttes lihtsamate asjadega,» selgitas ta.

Tänaseks on Sabe aga jäänud süsteemi rataste vahele. Eksperdid on kinnitanud, et tulekahju tekkis õhksoojuspumba paigaldaja poolt vigaselt tehtud elektritehnilise ühenduse tõttu, kuid juhtumi aegumise tõttu paigaldajat kriminaalvastutusele võtta ei saa.

Menetlust juhtinud Põhja ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Kristo Adosson selgitas Postimehele, et karistusõiguslikult puudub võimalus paigalduses tehtud viga praegu ettevõttele ette heita või ka edasi analüüsida.

«Enne kriminaalmenetluse lõpetamist jõuti kahele järeldusele. Esiteks, tulekahju põhjustas vigane kaabliühendus, kuid et see ühendus tehti ligi kümme aastat enne põlengut, on see tegu tänaseks aegunud. Teiseks, hinnati ka vahetult enne põlengut seadet hooldanud inimese tegevust ning leiti, et talle ei saa ette heita seda, et ta ei tuvastanud seadmele hooldust tehes, et seadme taga olev ühendus oli teostatud valesti,» sõnas Adosson.

«Aegumise tõttu on välistatud võimalus selle teo (paigaldusvea – toim) osas ka kohtueelset uurimist jätkata,» tõdes Adosson.

Sabe advokaat Eimar Kogger soovitas naisel seepeale tsiviilkohtusse pöörduda. Selgus aga, et paigaldusviga on aegunud ka tsiviilnõudena, mistõttu oleks kohtusse minek praegusel juhul raha raiskamine. Raha, mida invaliidsuspensionist elaval naisel ei ole kusagilt võtta, et advokaatidele maksta.

«Käesoleval juhul on kõik nõuded aegunud,» kommenteeris Triniti advokaadibüroo vandeadvokaat Anna Liiv. Ta selgitas, et juhul kui Sabe oleks pöördunud kohtusse kolme aasta jooksul pärast tulekahjut, siis oleks veel surma põhjustamisest tuleneva nõude saanud esitada, kuna see ei aegu enne 30 aasta möödumist. 4. veebruaril 2019 täitus aga kolm aastat õnnetusest, samal ajal kui Sabe ootas veel prokuratuuri otsust kriminaalmenetluse osas.

Sabele ei saa kuidagi ette heita tegutsemata jätmist. Ta tellis endale soojuspumba paigalduse mainekalt firmalt, lasi neil seda hooldada ja tegi väljakutse ka siis, kui tundis kõrbelõhna. Kohe pärast tulekahju tellis ta elektriinseneri ja tulekahjueksperdi ekspertiisi. Kui selle põhjalt algatati kriminaalmenetlus, jäi ta lootusrikkalt prokuratuuri otsust ootama. Oodates aegus aga ka tema viimane õlekõrs, lootus tsiviilkohtu kaudu maja taastamiseks vajaliku raha välja nõudmine.