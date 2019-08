Martin Helme: mõistan Jüri pahameelt ja vabandan tema ees

«Muidugi, kogu tekkinud poliitilise paanika taustal pean tunnistama, et tegin vea, et sekkusin nii kiiresti ja jõuliselt teise ministri haldusalasse,» kirjutab Helme. «Mul oli küll teema läbi arutatud erakonnakaaslasest siseministriga, aga peaministriga mitte. Tuleb tunnistada, et see ei olnud korrektne, mõistan Jüri pahameelt ja vabandan tema ees. Eks õpin kogu elu.»