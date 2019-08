VIDEO Ratas Vaheri tagandamise katsest: nii need asjad ei käi ega saa ka käima

Olen öelnud täna nii Martin kui Mart Helmele, et seda distsiplinaarmenetluse algatamist ma täna kindlasti ei toeta. Ja olen öelnud ka selle välja, et kogu usaldus politsei- ja piirivalveametile on minu poolt väga suur ja väga kõrge. Kindlasti on see (Vaheri PPA juhi kohalt tagandamise katse - toim) tekitanud seal töötavatele inimestele löögi, halva tunde ja nii see ei tohi olla, see on kahetsusväärne. Kui me räägime Elmar Vaherist kui politsei- ja piirivalveameti peadirektorist, siis mul ei ole infot või mingeid andmeid, et ta oleks kuidagi oma töös eksinud või midagi valesti teinud, mis põhjusel ta peaks ametist lahkuma.



Kes seda valitsust juhib, kas teie või Mart Helme? Ma saan aru, et Mart Helmel on siiani arusaam, et tema on Elmar Vaheri ametist kõrvaldanud.



Mart Helme arusaam on vale, Elmar Vaher on ametis. Juhib peaminister Jüri Ratas.



Kuidas te kommenteerite, et teie selja taga toimuvad sellised asjad?



Ma arvan, et tänane rahandusminister, kes on siseministri ülesannetes, Martin Helme, on minu teada paarkümmend-kolmkümmend minutit tagasi teinud Facebookis kirje, kus ta vabandab selle pädevuse ületuse ees, vabandab minu ees. Loomulikult õigusriigile kohaselt nii need asjad ei käi ega saa ka käima.



Kas ta jääb ministrirolli edasi? Ta küll vabandas, aga ta on õiguseid ületanud.



Nagu ma ütlesin, kolmapäeval olen kutsunud Mart Helme enda juurde. Räägin ka PPA peadirektoriga ja kindlasti ka rahandusministriga.



Millise hinnangu annate sellisele teguviisile, et rahandusminister läheb PPA peadirektori juurde, alguses esitab talle lahkumisavalduse ja seejärel ametist kõrvaldamise käskkirja.



Hinnang on väga halb.



Mis selle tagajärg on?



Eesti riik toimib õigusriigi printsiipi arvestades ja sellest ma lähtungi. Politsei- ja piirivalveameti peadirektorit nimetab ametisse vabariigi valitsus ja tema osas teeb otsuseid vabariigi valitsus, mitte ükski minister üksinda või kahekesi või kolmekesi koos.