Juhan Parts Helmele: Vaadaku vähem Trumpi

Helme ja EKRE vaatavad liiga palju Trumpi! Vaadaku vähem Trumpi, ta on nii tugeva mõjususega, et ta inspireerib ja kui muid inspiraatoreid ei ole, siis hakkadki tegema tema järgi, aga tema elab suures riigis, meie elame väikses Eestis.

Kuidas te praegu Isamaaga rahul olete, tema rolliga valitsuses?

Ma märkan nendes poliitilist küpsust laiemalt, Seederi tulekuga on see küpsus paremini näha, neil on kindlad raamid, väga kogenud valitsusdelegatsioon.

Kas nad EKRE varju ei jää?

See EKRE lightitamine (lahjendamine- toim) on oponentide pahatahtlik märgistamine. Need ei ole võrreldavad asjad, see on hoopis midagi muud, seal ei ole midagi Isamaaga seotud. Selliste liikumiste positiivne mõju seisneb selles, et ta kainestab neid niinimetatud peavooluerakondi, Isamaad nende hulgas. Ja see kainestamine tähendab seda, et võib-olla me oleme läinud liiga suure hurraaga ühe või teise globaalse trendi taha, peame natuke ümber mõtestama ja vot selline mõju on sellel asjal olemas. Me näeme seda tegelikult väga paljudes teistes riikides. Jumala eest, võtke või Rootsi, vaadake, mis Rootsi parteid räägivad täna immigratsioonist, Prantsusmaast või Ameerikast rääkimata, muide, Trumpi mõjul, kuidas see muudab kogu sellist poliitilist peavoolu ja ma arvan, et Isamaa on selles osas lihtsalt järelemõtlemise faasis. Mõned asjad, mida Eestis tehti üsna loomulikult siin kümme aastat tagasi, et kas me ei peaks kainemalt ümber hindama. Me räägime siin identiteedipoliitikast, et kes me oleme, kes on eestlane, kui palju Euroopat, kui vähe Euroopat. Ja vot sellised küsimused, mõneti see kainestamine, mida EKRE on loonud oma sellise väga massiivse ja reljeefse kriitikaga, ma arvan, et see on pikas perspektiivis päris kasulik asi ühiskonnale ja rahvale tervikuna, ma ei räägi ühest erakonnast.

Samas Reformierakonna poliitikud räägivad kui ühest suust, et Eesti on tänase valitsuse tõttu saanud rahvusvaheliselt korvamatut kahju. Et mis te vastate, teie käite seal Euroopa võimukoridorides hommikust õhtuni ringi, et kas siis on Eesti maine ka midagi juhtunud?