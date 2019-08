USA teletähe teisik mõisteti Suurbritannias vangi

Mitmed kodanikud märkasid koheselt sarnasust tuntud näitlejaga. Politsei vihjekanalile tuli hulgaliselt teateid, et süüdlaseks on Schwimmer.

Muu hulgas telesarjas «Sõbrad» («Friends») Ross Gellerit kehastanud näitleja on juhtunu üle ka ise naljatanud. Schwimmer avaldas oma Twitteri kontol video, kus ta ostab New Yorgis õlut endal süüdlase ilme näol.

«Vannun, et see ei ole mina. Nagu näete olen ma New Yorgis. Rasket tööd tegevatele Blackpooli politseinikele soovin edu uurimisel,» kirjutas näitleja tollal.