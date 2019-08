President hoiab pidevat ühendust Elmar Vaheri ja Jüri Ratasega

Presidendi avalike suhete nõunik kinnitas, et Kaljulaid on PPA juhi senise tööga rahul ja usaldus Vaheri suhtes on olemas.

«Eesti on õigusriik ja meil kehtivad seadused ja reeglid, millest ei ole kellelgi võimalik üle minna,» rõhutas Linnamäe. «Vaher alustas täna täiesti tavalist tööpäeva ja ma arvan, et see on antud olukorras ka väga oluline ära märkida,» lisas ta.