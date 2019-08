Solman: putru palavana ei sööda

«Eilsed sündmused tekitasid pingeid ja külvasid segadust. Sellises olukorras tuleb emotsioonid kõrvale jätta ja olukord lahendada, aga kõigil osapooltel tuleb keskenduda faktidele,» ütles Solman Postimehele.

«Õigusriigile kohaselt tuleb selline olukord lahendada ainult seadustest lähtuvalt. Et see on valitsuse otsus, siis ootan kõigi asjaolude väljaselgitamist lähiajal, selleks peaks esimesel võimalusel puhkuselt naasma siseminister,» lisas minister.

Solmani hinnangul on ülekuumenemist siiani tunda. «Kindlasti oli jutt dokumendi võltsingust ülepingutatud, samuti oli politseijuhi lahkuma sundimise surve ilmselge volituste ületamine. Tegemist oli ikkagi dokumendi projektiga ja politseijuhi nimetab või vabastab teenistusest valitsus,» märkis poliitik.

Minister rõhutas veel kord, et olukorda peab lahendama ilma emotsioonideta ja rahulikult, «sest putru kuumalt süües võib kõik ära kõrvetada».

Solmanile tundus kõrvaltvaatajana, et siseministeeriumi haldusalas algas suurem segadus esmaspäeval PPA siseveebi postitatud koondamisinfot sisaldavast loost.

«See põhjustas asjatuid pingeid, sest valitsusel pole kavas inimesi koondada ja nende arvelt kärpida. On väidetud, et PPA teavitas ministeeriumi vahetult enne oma postituse tegemist, kuid selge on see, et ministeeriumi avalikele suhetele kirjutades oli ilmne, et nemad kätt ette panna ei saa. Siseministeeriumi pressiteenistusele osutamine oli kindlasti kohatu,» leidis Solman.

Siseminister Mart Helme ütles eile rahvusringhäälingule, et alustas PPA peadirektori Elmar Vaheri suhtes distsiplinaarmenetlust ja et alates tänasest on Vaheriga töösuhe peatatud.

Helme süüdistas Vaherit usalduse kaotuses ja valetamises.

«Sisuliselt: millega tegeleb Elmar Vaher? Valitsusele vastutöötamisega, siseministrile vastutöötamisega, koalitsioonilepingus kokkulepitu mitte täitmisega. Ühele minu nõunikule ütles ta sõnaselgelt: teda ei huvita, mis on koalitsioonilepingusse kirjutatud, tema seda täita ei kavatse. Kui me kõik need asjaolud arvesse võtame, ma peaksin siis olema kuss ja vait ja siis sellega leppima ja ütlema, et «ei, Vaher on tore mees»!? Vaadake, ma ei ole selline inimene,» lausus Helme Postimehele.

PPA juht Vaher teatas eile omakorda, et kohtus siseminister Mart Helmet (EKRE) asendava rahandusministri Martin Helmega (EKRE), kes tegi talle ettepaneku omal soovil tagasi astuda.