Vene sõjavägi katsetas drooni Ohhotnik esmakordselt koos hävitajaga

Ministeeriumi sõnul on droonist asendamatu abi lennujaamadest kaugel asuvate piirkondade seirel. «See kaugjuhitav droon on radarile peaaegu nähtamatu. Tänu optoelektroonilistele ja raadiopõhistele luurevahenditele on see asendamatu luuremissioonides, mis toimuvad kodulennujaamadest kaugel,» lisas ministeerium.