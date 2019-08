Intervjuu Jüri Ratasega: pole võimalik, et üks erakond teeb nii, nagu soovib

PPA direktori ametist vabastab Vabariigi valitsus, kes käitub nagu õigusriigile kohane. See, et selline vabastamine saaks aset leida, peavad olema väga konkreetsed faktid, õigusrikkumised, tegevusetus. Minul ei ole täna ühtegi infot selle kohta, et sellised õigusrikkumised või tegevusetus oleks aset leidnud. Selle ametikoha vabastamine või nimetamine ei sõltu emotsioonidest. See ei sõltu sellest, kuidas ühel või teisel või kolmandal nõupidamisel see kliima oli. See sõltub väga konkreetsetest asjadest ja õigusriigis nii asjad käivad.

Kas Eesti Vabariigi õigusriik on ohus, kui meil on ministrid, kes tegutsevad emotsioonide ajendil?

Eesti Vabariigi õigusriik ei ole ohus. Eesti õigusriik on väga tugevatel alustel ja kindlasti see kestab edasi. Meil on alati olnud Eestis ka koalitsioonivalitsused. Demokraatia ja otsustuste mõttes on see väga hea. See tähendab seda, et pole kunagi võimalik, et üks erakond teeb nii, nagu soovib. See eeldab ikkagi terve valitsuse heakskiitu ja täna seda ei ole selles situatsioonis. Ja mina soovin öelda, et tänases situatsioonis on mul Elmar Vaheri osas jätkuv usaldus olemas.

Nüüd on ikkagi probleem selles, et kui Mart Helme, siseminister ei usalda enda haldusalas olevat niivõrd tähtsal ametipostil olevat inimest, on ju selge, et see koostöö ei saa kuidagi toimida. Kuidas te selle kavatsete nüüd lahendada?

Vaevalt, et me seda nüüd täna siin isegi nii auväärses raadios nagu Kuku raadio hommikuintervjuus kohe ära lahendame. Loomulikult olukord on ülimalt keeruline, kui ministri ja ameti peadirektori vahel on ju selge, et head koostööd ei ole. Ka sellistes keerulistes olukordades on ju peaminister alati see, kes peab selliste olukordadega toime tulema ja neid lahendama ja ma olen selleks valmis. Ma usun, et seda koostöövaimu vähemalt töisel tasemel on võimalik igal juhul taastada.

Tänane Postimehe juhtkiri väidab, et Jüri Ratas ei suuda nüüd seda olukorda enam valgeks rääkida ja tõdeb, et nüüd peaks selguma ka see, kas olete üksnes maskott EKRE ainuvalitsuses või mitte. Kuidas te seda kommenteerite?

No neid juhtkirjasid.. Mul on hea meel, et meil on ajakirjandusvabadus ja sõna on vaba ja nii see peabki olema. Igal inimesel on võimalik oma arvamusi esitada. Selliseid juhtkirju on päris palju olnud viimase kolme aasta jooksul minu kohta ja minul ei ole mingit soovi antud olukorda valgeks rääkida. Antud olukorras tuleb leida lahendusi ja selle nimel ma olen valmis töötama.

Koostööst rääkides, kui siin eelnevalt sai viidatud sellele, et kuidas saab toimida edasi siseministri ja politseijuhi koostöö, siis eile selgus ka Elmar Vaheri jutust, et ta ei olegi siseministriga väga selle aja jooksul kokku saanud. Vaid ühe korra, kui tuli tema magistritöö plagiaat jutuks. Kuidas on võimalik, et siseminister ei ole nende kuude jooksul leidnud aega sisuliseks kokkusaamiseks koostööks politsei- ja piirivalveameti juhiga?

Iga minister korraldab oma valdkonnas tööd ise. Kas need nõupidamised on suuremates ringides või kahepoolsed, seda nüüd küll peaminister ministritele ette ei kirjuta.

Kas te usaldate siseminister Mart Helmet, kes muuhulgas eile rahvusringhäälingus oma arvamuse väljendamiseks kasutas Stalini tsitaati?