ÜRO: Ameerikates on tänavu hukkunud 514 pagulast

​Suur osa hukkunute arvu kasvust võib olla seotud Venezuela kriisiga, ütles IOM-i kõneisik Joel Millman. Venezuelast on alates 2015. aastast pagenud üle nelja miljoni inimese.

IOM teatas, et venetsueellasi on tänavu surma saanud 89. Enam kui sada hukkunud migranti on teadmata päritolu.