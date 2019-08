Uppumisohus Jakarta asemele plaanib Indoneesia ehitada uue pealinna

Aastakümneid kestnud ülemäärane põhjavee kasutamine, tõusev merevee tase ja aina heitlikum ilm on juba viinud linna osalise uppumiseni. Kaitsemeetmetel on väike mõju, mistõttu tegid ametivõimud äärmusliku otsuse: ehitada uus pealinn.

Kohalik meedia kirjutab, et uue pealinna asukoht antakse peagi teada. «Meie riigi pealinn viiakse Borneo saarele,» ütles Indoneesia liider Joko Widodo Twitteris.

Riigi haldus- ja poliitilise keskuse kolimine on sisuliselt hingekell Jakartale, kust paljudel selle kümnest miljonist elanikust on vähe võimalusi pageda.

Jakarta põhjaosas ei ole torudevõrgustikku, mistõttu ammutavad kohalik tööstus ja miljonid elanikud vett otse põhjaveeallikatest. See on viinud pinnase languseni, nii et osades piirkondades vajub linn kuni 25 sentimeetrit aastas.