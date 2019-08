Soome politsei kahtlustab kaht eestlast ülisuures rahapesus

Soome rahvusringhäälingu YLE uuriv toimetus MOT teatas, et keskkriminaalpolitsei hinnangul on need summad pärit Venemaa organiseeritud kuritegevusvõrgustikust.

Keskkriminaalpolitsei detektiivi Jarmo Koistineni sõnul on tegemist tõenäoliselt suurima rahapesukahtlusega, mis Soomes kunagi ilmsiks tulnud. «Vaid nelja kuu jooksul liikus läbi Soome firmade üle 130 miljoni euro. Tihti räägitakse Venemaaga seotud rahapesukahtluste puhul miljonitest eurodest, kuid nii suured summad on eriti haruldased,» kommenteeris Koistinen.

Soome firmat juhtinud eestlased eitavad osalust kuritegudes. Ülekuulamisel rääkisid nad, et raha on seotud 400-500 miljoni euro suuruse maantee-ehitushankega Venemaa Karjalas. Uurimine aga selgitas, et summad on pärit fiktiivsetest Vene firmadest ja rahapesukahtluse tõttu suletud Vene pankadest. Venemaa ametiisikute sõnul kasutas organiseeritud kuritegelik rühmitus ebaseadusliku raha liigutamiseks riiulifirmasid.