VIDEO Ratas ei usu süvariiki

Praegu olete öelnud, et teie kohtumine Mart Helmega toimub kolmapäeval. Miks nii hilja? Kas olukord ei ole piisavalt pakiline?

Olukord on kindlasti tõsine. Ja eks me suhtleme ju telefoni teel. Kui võimalik, siis kohtume ka varem. Peame arvestame ka sellega, et vahel on nädalavahetus. Siseminister on hetkel puhkusel. See on esimene tööpäev. Vahel on ka 20. august, kindlasti meile ka pidupäev.

Kuidas hindate nii Martini kui ka Mart Helme käitumist kui ka sõnavõtte, näiteks nad pidid jätkama Elmar Vaheri töölt eemaldamiseks?

Ma olen samadel seisukohtadel, mis ma eile ütlesin. Ma ei näe täna mingit põhjust, kui oleks mingisugused konkreetsed fakte, mis tugineks selle, et Elmar Vaher ei peaks oma tööd jätkama. Siin selles kaasuses kindlasti tuleb emotsioonid jätta kõrvale. Me peame lähtuma õigusriigiprintsiipidest, Eesti on ja Eesti kindlasti jääb õigusriigiks?

Kuidas Helmed on teile endale põhjendanud, miks nad ei arutanud seda, kas peadirektor vabastada või mitte eelnevalt valitsuse kabinetis?

Ma arvan kõige parema põhjenduse andis Martin Helme eile oma Facebookis, kus ta ütles, et ta tegi valesti ja ta vabandas ses osas.

Kas sellest vabandusest piisas teile?

See oli kindlasti samm õiges suunas.

Kas te usaldate Mart Helmet?

Nagu ma ütlesin, ma olen öelnud eile ka välja, et ma kutsun Mart Helme kohtuma, et seda situatsiooni arutada. Kindlasti ma soovin ses tõsises küsimuses emotsioonid jätta kõrvale ja teha otsused nii nagu õigusriigile kombeks. Eesti seadusandlik baas, meie põhiseadus kindlasti tugineb väga tugevatele alustaladele.

See ei ole esimene kord, kui Martin Helme teeb otsuseid tagaselja teile mitteteadmata. Kas te omate reaalset kontrolli valitsuses toimuva üle?

Aga mis otsused on ta teinud tagaselja, mis on ka läbiläinud,.

Ka näiteks Brüsselis, kui ta hääletas ESMi arutelul.

Jah, ja järgmisel päeval ma tühistasin selle otsuse, seda mandaati tal ei olnud.

Kuidas te hindate, kas praegu tekkinud olukord on valitsusele proovikiviks? Kas valitsus püsib või mitte?

Peaministril ja valitsusel on iga päev iga tund proovikiviks. See töö ei ole selline, kus saab rahulikult jalad panna seinale ja nautida. See töö on alati väljakutsnud, huvitav ja kindlasti neid keerulisi situatsioone on rohkem kui üks nädalas, mõni kord rohkem kui üks päevas.

Martin Helme on teie ees juba vabandanud, kas vabandama peaks ka Elmar Vaher?

Mille eest peaks Elmar Vaher vabandama?

EKRE sõnutsi on ta valetanud ning koguni infooperatsiooni läbi viinud.

Ma arvan, et me peame töötama ja leidma lahendused ja leidma sellise töörahu. See on oluline.

Ma küsiksin ka seda. EKRE sõnul on Elmar Vaher ja ka mõned teised jõustruktuuride esindajad osa niinimetautd süvariigist. Kas te usute süvariiki, kas see on olemas?