Maailma tervishoiuorganisatsioon soovitab, et kuuenda elukuuni peaks laps saama ainult rinnapiima, kuid paljud Eesti emad alustavad beebile lisatoidu andmisega juba ühe kuu vanuselt. Ka tervise arengu instituudi (TAI) andmetest selgub, et viimase viie aasta jooksul on täielikult rinnapiimatoidul olevate imikute arv kahanenud.