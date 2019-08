Alaealised said loa lahkuda Itaalia lähistel asuvalt migrandilaevalt

«Saatjateta alaealiste evakueerimine on lõpule viidud,» teatas Proactiva Open Arms oma Twitteri säutsus pärast seda, kui Itaalia siseminister Matteo Salvini soostus vastumeelselt alaealiste migrantide maaletulekuga, kuid rõhutas, et 105 täiskasvanut ja kaks saatjaga last peavad alusele jääma.