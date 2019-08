Vabaerakond: valitsuse maksupoliitika on ebaõnnestunud

Vabaerakond on seisukohal, et valitsus peab riigieelarve koostamisel järgima mõistlikku kulude-tulude tasakaalu ja mitte elama üle oma võimete. «Paraku on just seda viimast tehtud kogu eelmise valitsusperioodi vältel. See on seadnud tänase valitsuse olukorda, kus eelarvestrateegia kujundamisel ei jää üle muud, kui teha hulk kärpeid (näiteks siseministeeriumi haldusalas) või külmutada mitmed riigi arengu seisukohalt hädavajalikud kulutused (näiteks õpetajate palgad ja teadusrahastus) pikemaks ajaks,» leiab Vabaerakond.