Kaevanduse töötajad otsivad abi: ülemus sõimab alluvaid roppude sõnadega ja torgib voodoo nukku

Konflikti mõlemad osapooled kirjeldavad lapseootel töötaja olukorda. «Ta viis lapseootel töötaja pisarateni, karjus roppude sõnadega naise peale,» kirjutavad anonüümsed töötajad. «Naisel hakkas halb ning ta ei suutnud pikka aega rahuneda. Kes oleks süüdlane, kui naine oleks enneaegselt sünnitanud? Aga kui see naine sünnitas ja tuli kaevandusse lapsepuhkuse jaoks dokumente vormistama, küsis Viktor Bondarenko temalt, miks ta veel kärvanud pole. Kuidas saab öelda nii inimesele, seda enam naisterahvale, kes toidab rinnapiimaga vastsündinut?»

Naine ise ei soovinud ajakirjanikuga suhelda, kuid Aleksandra kinnitas naise sõnu, et ülemus tõepoolest tundis huvi, «ega ta sünnitusel ära ei kärvanud».

Viktor Bondarenko kirjeldab olukorda hoopis teisiti. «Oli kord selline olukord: dekreeti oli minemas naine, kes pidas arvestust diiselkütuse üle. Tuli välja õpetada teine inimene – neiu, kes samuti töötab laos.»

Bondarenko sõnul lükkasid alluvad koolitust pidevalt edasi, kuigi see nõudis palju aega. «Ükskord ma küsisin: millal me, lõpuks, hakkame õppima? Sest minult nõuti kõrgemalt poolt,» rääkis Ühispiirkonna juht. «Vastuseks kuulsin jälle, et veel jõuame. Naisel oli vaja juba kahe nädala pärast dekreeti minna. Vabandust, aga see töö on selline, et kahe nädalaga on väga raske ära õppida. Ja ma ärritusin. Ning pärast seda nad kohe jooksid kirjutama direktorile ning koondise juhtkonnale. Et kuidas ma ärritusin? Lihtsalt valju häälega ütlesin, et seda tuleb teha. Midagi jämedat seal polnud, isiklikuks ei läinud.»

Voodoo nukk kui personali juhtimise vahend

Selle loo kõige mõistatuslikum osa on voodoo nukk, mis asub osakonna ülema laual. Anonüümkirja autorite sõnul torkab Bondarenko nuku sisse nõelu ja sealjuures pomiseb midagi.

«Nukk on tõepoolest olemas, ma olin šokis, kui seda nägin!» rääkis Aleksandra. «Kui keegi rikub tal tuju, siis hakkab ta nukku torkima. Ma vaid lootsin, et see nukk ei kujuta mind. Ma ei teadnud, mis inimese peas toimub ning kartsin isegi tema kabinetti siseneda. Pidime andma allkirja, et tulime tööle ja võtsime võtmed. Seepärast ootasin hetke, kui teda pole kabinetis, et võtta kähku võtmed, panna allkiri ning joosta ära.»

Viktor Bondarenko kinnitab, et nukk on tal tõepoolest olemas. «See kingiti mulle, kui mälu ei peta, aastat kuus või seitse tagasi. Mõnikord naljatan: «Noh, kelle me täna tapame?» ja torkan järjest nõelu sisse,» naeris Bondarenko. «See on lihtsalt nali. Aga kaevata voodoo nuku peale – te ju saate isegi aru, milline on selliste kaebuste tase?»

Kahtlused või kõigest kuuldused?

Anonüümkirja autorid räägivad «perekondlikust vandenõust» Ojamaa kaevanduses. Viktor Bondarenko juhtimise all töötab vanemlaohoidjana tema tütar, aga tolle mees haldab laopidamise tarkvara, mis väidetavalt võimaldab varjata korruptsiooni – kaevanduse poolt välja kuulutatud hankeid võidavad altkäemaksu eest teatud tarnijad. Ent asitõendeid pole kirja autorid esitanud.

Aleksandra rääkis, et kollektiivis tõepoolest levivad kuuldused korruptsioonist, kuid mingeid tõendeid ebaseaduslikust tegevusest pole.