Briti peaminister sõidab Euroopasse taotlema läbimurret Brexiti osas

Johnsoni Downing Streeti büroo kinnitas, et valitsusjuht sõidab kolmapäeval Berliini, kus peab läbirääkimisi Saksa liidukantsleri Angela Merkeliga, ning neljapäeval Pariisi kõnelustele Prantsuse pesidendi Emmanuel Macroniga.

Kartused, et kahe ja poole kuu pärast on ees leppeta Brexit, on üha kasvamas.

Laupäeval Prantsusmaal Biarritzis algava G7 tippkohtumise eel peetavad kõnelused on tema esimesed diplomaatilised katsetused välismaal pärast seda, kui ta juulis Theresa Maylt ameti üle võttis.

Ilmselt püüab Johnson avada uusi läbirääkimisi Brexiti üle või hoiatada, et EL on silmitsi Ühendkuningriigi väljakukkumisega blokist 31. oktoobril.

Euroopa liidrid on korduvalt tõrjunud uusi kõnelusi Mayga saavutatud kokkuleppe osas, mille Briti parlament on kolm korda tagasi lükanud.

Oma kavatsuste kindlust näidates teatas London pühapäeval, et on andnud korralduse tühistada 1972. aastal Briti parlamendis vastu võetud Euroopa Ühenduste seadus (The European Communities Act, tuntud ka kui ECA), mis lõi õiguslikud eeldused riigi liitumiseks kolme Euroopa ühendusega -- Euroopa Majandusühenduse, Euratomi ja Euroopa Sõe- ja Teraseühendusega.

Brexiti ministri Steve Barclay reedel allkirjastatud seadus on määratud jõustuma 31. oktoobril.

«Tegemist on märgilise hetkega Brüsselilt kontrolli võtmisel oma seaduste üle,» seisab Barclay avalduses.

«See on selge signaal selle riigi rahvale, et tagasipöördumist enam ei ole -- me lahkume EL_ist nagu lubatud 31. oktoobril, ükskõik mis tingimustel.»