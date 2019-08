Vaevalt vabadusse pääsenud Vene opositsioonijuht peeti taas kinni

Jašin on üks paljudest opositsioonitegelastest, kes jäeti kõrvale lähenevatest Moskva kohalikest valimistest. Moskva linnakohus kinnitas varem, et Jašini kandidaadiks registreerimata jätmine on õiguspärane

Moskvas on viimastel nädalatel toimunud mitmed suured meeleavaldused, kus on nõutud vabu valimisi ja sõltumatute kandidaatide registreerimist. Nendest osavõtu eest on kinni peetud umbes 3000 inimest, kellest enamik on vabastatud, kuid näiteks opositsioonijuht Aleksei Navalnõi istub endiselt kinni.