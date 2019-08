Võru kohtunik on meister prokuratuurile korvi andma

Tartu maakohtu kohtunik Erkki Hirsnik on prokuratuurile arvukalt kokkuleppeasju tagasi saatnud, sest käitumiskontrolli ei saa süüdlasele tema arvates liiga kergekäeliselt seada.

Kahe käe sõrmedest ei piisa, et lugeda kokku prokuratuuri ja süüdistatava vahel sõlmitud kokkulepped, mida Tartu maakohtu kohtunik Erkki Hirsnik on keeldunud kinnitamast. Küll aga pole prokuröridel olnud põhjust kurvastada, sest hiljem on nad Hirsniku kolleegide juures oma tahtmise saanud.