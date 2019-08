Burundis leiti tükeldatuna teismeline albiino

Albiinodel on valge nahk ja kollased juuksed geneetilise mutatsiooni tõttu, mis põhjustab värvaine ehk pigmendi melaniini osalise või täieliku puudumise.

Burundis on 2008. aastast saadik tapetud üle 20 albiino, eelmine sarnane juhtum leidis aset 2016. aastal, kui leiti kodust minema viidud viieaastase tüdruku tükeldatud surnukeha.

Kazungu sõnul on 2018. aasta oktoobrist saadik kadunud Tansaania piiri lähedal Cendajuri külas elanud nelja-aastane albiino poiss ja lootust teda elusana leida on vähe.

Mõned eksperdid on seisukohal, et selliseid tapmisi piirialadel soodustab nõudlus albiinode kehaosade järele Tansaanias, kus sellised rünnakud on kõige enam levinud.