Trump võrdles Gröönimaa ostmist suure kinnisvaratehinguga

Trump kinnitas, et tema administratsioonis on arutatud ideed Gröönimaa ostmisest Taanilt, kuna see oleks USA-le strateegiliselt kasulik, ning märkis, et poolautonoomne piirkond on Taanile finantskoormaks.

Ta möönis samas, et Gröönimaa ostmine ei ole tema administratsiooni prioriteet.

«See on midagi, millest me oleme rääkinud,» ütles Trump vastuseks ajakirjanike küsimusele. «Taani põhimõtteliselt omab seda. Me oleme Taaniga väga head liitlased. Me oleme kaitsnud Taanit nagu me kaitseme suurt osa maailmast, seega see mõte kerkis esile.»

Trump, kes teenis varanduse New Yorgi kinnisvaraturul, tundus vaatama asja arendaja seisukohast.

«Põhimõtteliselt on see suur kinnisvaratehing. Palju asju saab ära teha. See (Gröönimaa ülalpidamine) kahjustab Taanit suuresti, kuna nad kaotavad ligi 700 miljonit dollarit aastas seda hoides. Seega nad kannavad seda (Gröönimaad) hoides suurt kahju,» seletas ta.