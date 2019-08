Aab: Ansip kordab valitsust kritiseerides valimiseelset valet

Aab ütles, et Euroopa komisjoni voliniku kohalt lahkumine ning opositsioonierakonna praeguse juhi nähtamatus on endist peaministrit sundinud lisaks ebasobivale sõnakasutusele ka avalikkust eksitama.

«Valimiste eel rääkis Reformierakond pidevalt sadadest miljonitest Lätti kaotatud maksutulust. Seda vaatamata, et tegemist on valega, mis nii meedia kui ka rahandusministeeriumi poolt on korduvalt ümber lükatud. Nüüd kordab Andrus Ansip sama valimiseelset valet taas,» märkis Aab.

Riigihalduse minister sõnas, et on Anispiga koos töötanud valitsuses ning meenutas teda kui valdavalt tasakaalukat inimest. «Täna tundub, et Reformierakond on aga valimisvõitluse, mitte riigi arengusse panustamise meeleolus ja Andrus Ansipil on selles oma roll,» ütles Aab.

Ta lisas, et Ansipil tuleks meelde tuletada meeleavaldusi, mis saatsid Reformierakonna valitsemist. «Reformierakond püüab pidevalt rõhutada, et ühiskonnas on enneolematud pinged. Seejuures unustab Ansip nii ACTA vastased meeleavaldused kui ka õpetajate, põllumeeste ning arstide streigid. Need on vaid mõned näited, mida tasuks endisel peaministril meenutada,» leidis Aab.

Reformierakonna suvepäevadel andis Andrus Ansip Õhtulehele intervjuu, kus kritiseeris praegust valitsust. Muu hulgas ütles Ansip, et kahe aastaga on Lätti ja Soome kaotatud 357 miljonit eurot maksutulu. Samas laekus alkoholiaktsiisi 2017. ja 2018. aastal enam kui 2016. aastal, mil kuni novembrini oli peaministriks reformierakondlane Taavi Rõivas.