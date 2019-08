Guardian avaldas tõendid Vene vägede osalusest Ilovaiski lahingus

Uurijate väitel kogusid nad arvukalt ülevõtteid tehiskaaslastelt, mis näitavad Vene relvastatud konvoide liikumist Ukrainasse, samuti pildid tank Т-72BZ-st. Uurijad väidavad, et sel ajal olid need ainult Venemaa relvastuses.

Kiiev on alati väitnud, et Ukraina väe vastas seisis Vene vägi. Moskva on need väited tagasi lükanud.