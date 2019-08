«Tšornobõli» seriaal toob Leedusse turiste ja kütab katastroofihirmu

Kuna Tšornobõlist 450 kilomeetri kaugusel asuv Ignalina tuumajaam on sarnase konstruktsiooniga toonases Ukraina NSVs plahvatanud reaktorile, pakkus see mullu filmitud teleseriaali välivõteteks ideaalset lavakujundust.

Nõukogude ajal ehitatud Leedu ainus tuumajaam oli huvilistele avatud juba enne «Tšornobõli» eetrisse minekut tänavu mais, kuid telesarja edu järellainetus on seda vaatama toonud varasemast rohkem külastajaid.

Turistid kannavad valgeid pükse ja jakke, jalutavad reaktori katusel ning liiguvad mööda erinevaid töökohti, külastades ka juhtimisruumi, mis on väga sarnane teleseriaalis kujutatule. Nad saavad isegi teeselda, et on sarja osalised ning vajutada erinevaid nuppe.