Taani peaminister: Trumpi mõte osta Gröönimaa on absurdne

«Gröönimaa ei ole Taani. Gröönimaa on Gröönimaa. Loodan väga, et see ei olnud mõeldud tõsiselt,» ütles esmaspäeval Gröönimaad külastanud ja sealse peaministri Kim Kielseniga kohtunud Frederiksen.

Trump, kes peaks külastama Taanit septembri algul, võrdles eile Gröönimaa ostmist suure kinnisvaratehinguga. Trump kinnitas, et tema administratsioonis on arutatud ideed Gröönimaa ostmisest Taanilt, kuna see oleks USA-le strateegiliselt kasulik. Trump lisas, et poolautonoomne piirkond on Taanile finantskoormaks.