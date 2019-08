Millised riigid on Venemaa suurimad võlavangid?

Kui viimasel ajal räägitakse üha enam, kuidas Hiina püüab arendus- ja ehitustööks raha pakkudes riike võlalõksu, siis Venemaal on samuti pikk võlglaste nimekiri, kellest suurem osa on saanud laenu poliitilistel kaalutlustel. Suurimad võlglased asuvad mõistagi otse Venemaa külje all.