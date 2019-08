Ajateenistusest pääseda soovinud mees lasi endale kuuli jalga

Juuli alguses kaitseväkke läinud Madjar muidu relva ei hoia. Noormehe sõnul ei poolda ta laskmist ning seda kinnitab ka Viru pataljoni ülem Tarvo Luga, kelle sõnul Madjar on küll läbinud relvakäsitsemise baaskursuse, aga ühelgi laskmisel osalenud pole.

Neljandal augustil linnaloal olles läks Madjar sõpradega metsa märki laskma, kus lasi endale hoolimatusest õhupüssiga jalga.

Erakorralise meditsiini osakonnas üritati esmalt kuuli pinsettidega kätte saada, kuid tulutult. Röntgen kuuli asukohta ei näidanud, mille tõttu tehti noormehele kompuuteruuring. Sealt oli näha, et kuul on luu sees kinni, ning jalg lõigati lahti. Kuuli siiski kätte ei saadud ja haav õmmeldi kinni.

Järgmisel hommikul kell 11 oli noormees tagasi Viru pataljonis. Kohale jõudes toimetati Madjar ambulantsi. Kohale tulid medõed, arst vaatas üle paberid, mis EMOst kaasa anti. Seejärel toimetati ajateenija laatsaretti, kus ta viibis 12 päeva.

Üheks probleemiks oli Madjari sõnul see, et keegi ei selgitanud talle, mis saab edasi ja kuidas hakkab toimuma ravi. Madjar väidab, et keegi teda kontrollimas ei käinud ja huvi ei tundnud.

Teine probleem oli Devid Madjari sõnul söömisega. Noor ajateenija rääkis Postimehele, et kuna ta ise sööklasse minna ei suutnud, palus ta medõde, et söök laatsaretti toodaks, kuid seda ei tehtud.

«Ma rääkisin kõigile, et ma ei ole süüa saanud, aga sellest polnud kasu. Kõik ütlesid, et küll saab kõik korda, kuid tundub, et nende kõrvadest see informatsioon kaugemale ei jõudnud.»

Küsimuse peale, kui kaua ajateenija söömata oli, vastas Madjar, et oli aegu, kus ta ei söönud päevi.

Viru pataljoni ülem kolonelleitnant Tarvo Luga ei kinnita Madjari tänasel pressikonverentsil antud väiteid, kus ta ütleb, et pea 12 päeva söömata oli. «Ma väidan, et see on vale. Ma küsisin järgi ja selgus, et tõepoolest 11ndal augustil oli kahetsusväärne juhtum, kus korrapidaja unustas Madjari ära. Aga samas oli Madjaril voodi kõrval telefon kõikide numbritega, millele probleemi korral helistada. Mulle tundub veider, et kuidas ta ei saanud süüa. See oli üks päev, kus nii läks, aga 12 päeva – see on sulaselge vale,» rääkis Luga.

Laatsaretis viibitud päevade kohta ütles Luga, et Jõhvi linnaku meedikud on väga professionaalsed. «Ma ei usu, et nad raviplaani ei jälginud.»

Luga vihjas Postimehele, et Devid Madjariga on ka varem probleeme olnud. «Ütleme nii, et ta ei ole nii-öelda muster sõdur olnud. Rühma- ja kompaniiülemal on olnud temaga ka vestlusi, et kuidas ta oma teenistust siin näeb ja kuidas näevad ülemad,» rääkis pataljoni ülem.

Kolonelleitnant Lugal tekkis kahtlus, et ehk vigastas poiss end tahtlikult. «Arvestades seda, millega tegeleb ArmyLaw, kus töötab Madjari esindaja, ja kui panna 1+1 kokku, siis selline kahtlus mul tõepoolest tekkis,» selgitas Luga.

Sõjaväepolitsei ei ole Luga kahtlusi kinnitanud, ega ka ümber lükanud.

ArmyLaw OÜ on firma, mis on reklaaminud end ajateenistusest vabastajatena.