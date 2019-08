Burkina Fasos sai terrorirünnakus surma vähemalt 12 sõdurit

Burkina Faso on hädas üha kasvava äärmusislamistide vägivallaga riigis. Burkina Faso rahutus põhjaosas ründasid džihadistid alles juuli lõpus Diblou küla, kus tapeti 15 inimest.

Saheli piirkonnas asuv vaesunud Burkina Faso on üritanud seljatada islamiäärmuslaste vägivalda viimased neli aastat. Vägivald algas riigi põhjaosast, kuid levis itta piirile Togo ja Beniniga.

Selle 12. jaanuarini pikendamise «eesmärk on toetada võitlust ebaturvalisusega ning annab julgeoleku- ja kaitsejõududele rohkem võimalusi ja vahendeid» oma eesmärkide täitmiseks, teatas parlament.

Arvatakse, et mõlemad rühmitused on tapnud 2015. aastast üle 450 inimese. Pealinna Ouagadougout on rünnatud kolm korda.