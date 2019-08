Hiinas peeti kinni Briti Hongkongi konsulaadi töötaja

«Me oleme äärmiselt mures pärast teateid, et üks meie meeskonna liige võeti kinni teel tagasi Hongkongi Shenzhenist,» ütles Briti välisministeeriumi pressiesindaja.

Intsident leidis aset ajal, mil Hiina poolautonoomses piirkonnas Hongkongis on puhkenud massimeeleavaldused, mis on kohati muutunud vägivaldseks. Hiina valitsus on sealjuures korduvalt hoiatanud ÜK-d ja teisi välisriike «sekkumise» eest.