Briti peaminister kutsus EL-i üles leidma alternatiivi kaitsemeetmele

«Ma usun, et peame püüdlema teise lahenduse poole, ja usun leppe võimalikkusse,» märkis peaminister. «Kaitsemeede ei saa olla osaks EL-ist lahkumise leppest. See on tõsiasi, mida meil tuleb tunnistada,» lausus ta.

Kaitsemeede on mehhanism, millega üritatakse vältida piiritaristu naasmist Iiri Vabariigi ja Põhja-Iirimaa piirile, kui pooltel ei õnnestu Suurbritannia lahkumisele järgneva üleminekuperioodi vältel vabakaubanduslepet sõlmida, sidudes ÜK EL-i tollireeglitega.

Briti valitsuse saidil avaldatud kirjas Euroopa Ülemkogu alalisele eesistujale Donald Tuskile rõhutas Johnson samas, et tema valitsus soovib lahutuslepet Brüsseliga.

«Teil on minu isiklik kinnitus, et see valitsus töötab energiliselt ja sihikindlalt leppe saavutamise nimel. See on meie kõrgeim prioriteet,» kirjutas Johnson.

Ta väljendas veendumust, et Briti parlament kiidaks kiiresti heaks leppe EL-iga, kui seal kaitsemeedet ei oleks.

Johnsoni sõnul ei ole see meede elujõuline kolmel põhjusel.

Esiteks oleks see vastuolus demokraatia põhimõtetega ega oleks ühildatav Ühendkuningriigi suvereniteediga. Sellele ei saaks tema sõnul rajada riigi pikaajalisi suhteid EL-iga ning see avaldaks negatiivset mõju Põhja-Iiri konflikti lõpetanud Belfasti lepingule.

Peaministri hinnangul tähendaks ÜK hoidmine tolliliidus, et London ei saa ajada EL-i reeglitest erinevat kaubanduspoliitikat.

Ta kutsus Iirimaa ja Põhja-Iirimaa osas eelkõige säilitama läbipaistvat piiri. Briti valitsus ei kehtesta kontrolli sellel piiril ning on valmis allkirjastama selle kohta õiguslikult siduva lepingu, lubas Johnson.

Suurbritannia valmistub lahkuma EL-ist 31. oktoobril. Samas ei ole sealne parlament kiitnud heaks Brexiti-lepet, mille sõlmis Brüsseliga eelmine peaminister Theresa May. Alamkoda lükkas selle tagasi kolmel korral.

Johnson on varem korduvalt öelnud, et Ühendkuningriik lahkub EL-ist igal juhul hiljemalt 31. oktoobriks.

Brüssel on omakorda kinnitanud, et ei kavatse uuesti läbi rääkida Brexiti leppe üle, mis kaitsemeedet sisaldab. EL-i sõnul on meedet tagavaravariandina vaja, et tagada Euroopa kaubanduse terviklikkus ja ära hoida sektantliku vägivalla naasmist Põhja-Iirimaale.