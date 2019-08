Pompeo: Islamiriik on endiselt oht Süürias ja Iraagis

«On kohti, kus ISIS on praegu võimsam kui nad olid kolm või neli aastat tagasi,» ütles Pompeo CBS-i saates.

Välisministri sõnul on kalifaadi langemisega oluliselt vähenenud džihadistide võimekus korraldada välisrünnakuid.

«Me oleme riski märkimisväärselt vähendanud. Mitte kõike, kuid suurel määral. Me oleme väga rahul tööga, mida me oleme teinud,» ütles Pompeo.

USA president Donald Trump kuulutas varem sel aastal, et Ühendriikide juhitud jõud Süürias ja Iraagis on saavutanud «100-protsendise võidu» Islamiriigi üle.

Arvatakse, et paljud džihadistid on sulandunud kohalikku elanikkonda ning äärmusrühmitusel on endiselt väikseid tugipunkte Iraagi kõrvalistes piirkondades.