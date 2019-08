Itaalia peaminister Giuseppe Conte astus tagasi pärast tugevat rünnakut Matteo Salvini vastu

Enne peaministri kohalt tagasiastumist teatas Conte, et Salvini otsusel on suured tagajärjed nii Itaaliale kui ka Itaalia majandusel.

Conte ütles, et «Salvini rikkus püha lubadust, mis ta andis kui valitsus oma tööd alustas, et kui valitsuses peaksid olema eriarvamused, siis arutatakse neid heas usus ning koostöös», samal ajal kui Liiga senaatorid halvakspanust hüüdsid ning sisisesid ning Salvini enda kohal istudes pead vangutas ning nägusid tegi, kirjutab The Local .

Conte tõdes täna senatis, et Liiga juht Salvini on juba alates maikuu Euroopa parlamendi valimistest otsinud ettekäänet korraldamaks uusi valimisi. Ühtlasi ähvardas ta, et Salvini on õõnestanud valitsuse toimimist.