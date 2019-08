Raul Rebane: presidentide kõned on nagu elevandid

Kaljulaid viitas oma kõnes eelmisel nädalal puhkenud konfliktile, kus EKRE üritas tagandada PPA juhti. Rebane ütles, et ta oleks olnud üllatunud, kui president poleks seda teinud. «Minu meelest saab president palka selle eest, et ta jälgib põhiseadust ja väärtuspõhimõtteid ühiskonnas. Kui ta tunnetab, et miski läheb vastu olulisi väärtusi, mida hindab rahva enamik, mis on kirjutatud põhiseadusesse, siis presidendi kohus on sellele reageerida. Ma oleks olnud väga üllatunud, kui ta poleks seda teinud.»



Samuti rääkis Kaljulaid oma kõnes vastutusest ja sõnakasutusest. Rebane ütles, et tema hinnangul ei teki lähiajal ühiskonnas rahu. «Minu arvates on olukord suhteliselt selgelt välja kujunenud. On kaks ettekujutust. Üks ettekujutus on, et tähtis on poliitika ja teha mingeid ratsionaalseid asju: langetada aktsiise, tõsta pensione ja lahendada praktilisi, reaalseid, igapäevaseid asju. Teine on väärtuskonfliktid. Ja need on praegu vastuolus. Arvatakse, et poliitika on väärtuste peal, tegelikult on vastupidi. Seetõttu ma ei näe praegu lähemal ajal, et tekiks suur rahu ühiskonnas ja kõik oleksid õnnelikud.»