Trump toetab Venemaa tagasivõtmist G8sse

«Mina kindlasti toetaksin seda,» ütles president Valges Majas mõni päev enne laupäeval toimuvat G7 riikide tippkohtumist Prantsusmaal Biarritzis. «Oleks palju kohasem, kui Venemaa oleks sees. See peaks olema G8, sest paljudel meie arutatud asjadel on pistmist Venemaaga,» lisas ta.

Trump väidab, et Obama taotles Venemaa väljaheitmist, sest Putin «kavaldas ta üle». «Arvan, et kuna Putin kavaldas ta üle, siis arvas president Obama, et Venemaa seeshoidmine pole hea. Seepärast tahtis ta Venemaa välja puksida,» rääkis USA riigipea. «Seega näen mina kindlasti, et sellest saab taas G8, ja kui keegi peaks sellise ettepaneku tegema, siis kaldun sellesse suhtuma väga soosivalt,» lausus Trump.