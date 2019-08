Facebook laseb käiku Facebooki-välist jälgimist piirava tööriista

See tähendab, et kasutajatele tuttavad reklaamid hakkavad neid vähemalt Facebookis vähem jälitama.

Facebook teatas teisipäeval, et lisab sätetesse koha, kus kasutaja saab näha neid enda tegevusi, mida Facebook jälgib väljaspool oma teenust «meeldib» nupu ja muude vahenditega. Jälgimise saab välja lülitada. Kui kasutaja seda ei tee, siis jätkab Facebook tema jälgimist nii nagu vanasti.

Tööriist läheb teisipäeval käiku esmalt Lõuna-Koreas, Iirimaal ja Hispaanias. See on kooskõlas Facebooki praktikaga käivitada tööriistad esmalt väiksematel turgudel.

Firma ei öelnud, millal ta selle USA-sse ja mujale laiendab. See pidavat juhtuma «tulevatel kuudel».

See, mida sa Facebookist väljaspool teed, on üks paljudest infokildudest, mille abiga Facebook inimestele reklaame suunab.

Jälgimise väljalülitamine võib tähendada, et sa näed tuttavaid reklaame vähem. Siiski ei muuda see reklaamide arvu, mida sa Facebookis näed. Lisaks ei muuda see viisi, kuidas sinu tegemisi Facebookis reklaamide näitamiseks kasutatakse.