Trump ei kohtu Taani peaministriga, sest too ei taha Gröönimaad müüa

«See mõte tuli esile ja ütlesin, et kindlasti, strateegilisest seisukohast on see huvitav ja oleme huvitatud, kuid räägime (Taaniga) pisut,» lausus ta tollal. Kui talt küsiti, kas ta kaalub mõne USA territooriumi vahetamist Gröönimaa vastu, vastas ta: «Palju asju oleks võimalik teha... Sisuliselt on see suur kinnisvaratehing.»