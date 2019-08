Mart Helme saates «Otse Postimehest»: Vaheri ametist eemaldamise katses polnud midagi ebaseaduslikku

Neljapäeva hommikul oli valitsuse istung, kus osales rahandusminister Martin Helme, kes läks umbes tund aega hiljem selle lahkumisavalduse ja ka tegelikult ju vallandamiskäskkirjaga Elmar Vaheri juurde. Miks ta ei rääkinud valitsuse istungil peaministrile oma ideest?

See oli nii, et mina helistasin peaministrile, ütlesin, et praegu nüüd selline asi tuleb ja et põhjused on need ja peaminister sel hetkel võttis selle teadmiseks ja mingisugust äikese kärgatust sealtpoolt ei tule.

Te helistasite talle enne kui Martin Helme…

Ma helistasin, ütleme samal ajal.

Aga miks valitsuse istungil seda asja ei arutatud?

Valitsuse istungid on niisugused asjad, kus on tavaliselt eelnev päevakord, aga need sündmused arenesid nii kiiresti, et noh mingisugust eelnevat plaani ja seda ma olen ka korduvalt öelnud, et mingit eelnevat pikaajalist plaani...Kõik need jällegi ajakirjanduslikud spekulatsioonid, mida siin ka poliitikaradarid võib-olla on aeg-ajalt valgustanud, et Helme on kangutanud Vaherit juba ma ei tea kui pikka aega, ei vasta absoluutselt tõele.

Kas te tahate öelda, et valitsuse istungil te veel ei teadnud, et te lähete lahkumisavaldusega…

Ei, ma ei taha seda öelda. Ma tahan öelda, et need sündmused kulmineerusid väga kiiresti, arenenesid väga kiiresti. See info, mis tuli nendest koondamisteadetest, mis ei vasta tõele, mis ei vasta tõele ja see on see, mille puhul ma ütlen, et me räägime valetamisest ja kõik need emotsioonid ja kogu see niisugune kera hakkas veerema ja ütleme nii, et hakkas oma elu elama.

Aga miks te ikkagi ei teavitanud peaminister Ratast?

Ma teavitasin sel hetkel, kui see asi jõudis sinnamaale, et Martin ütles mulle, et mul on kokku lepitud Vaheriga, ma saan temaga kokku ja ma teen talle ettepaneku, et ta lahkub ametist. Siis ma helistasin kohe.

Teil oli seal kohtumisel ka teine kiri, käskkiri, mis nägi ette vallandamist.

Teine kiri oli, aga need kirjad ju allkirju ei saanud, nii et rääkida seadusevastasusest ei pea paika, see on pehmelt öeldes niisugune ajakirjanduslik liialdus.

Kas te olete nõus ka vabandama Elmar Vaheri ees selle ebaõnnestunud vallandamiskatse pärast?

Ei, ma ei arva, et siin on kellelgi vaja midagi vabandada. Ma ei arva, et me siin vabandama peame, ma arvan, et me peame vastastikku kätt suruma, ütlema, et jätame need asjad selja taha ja lähme koos edasi.

Aga mismoodi te kavatsete Elmar Vaheriga ikkagi seda koostööd jätkata? Martin Helme on ütelnud ERR-ile, et Vaher alluvana peaks ise koostöö leidmiseks rohkemaid samme tegema. Kas te olete sama meelt või olete nõus ka astuma sammu tagasi?