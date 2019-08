Raport: sel sajandil on mustalt turult kätte saadud üle 2300 tiigri

Alates 2000. aastast on iga aasta konfiskeeritud enam kui 120 tiigrit, teatas looduskaitsegrupp Traffic.

1900. aastal oli planeedil arvatavasti 100 000 tiigrit. See arv langes 2010. aastal 3200-ni. Alates sellest on tiigrite arv kasvanud, kuid jääb praegu tõenäoliselt alla 3900.

«See hävitav kaubitsemine, mida on näha suurest arvust täisnahkadest, tervetest loomadest – nii elusalt kui ka surnult – ja kontidest, näitab nõudlust tiigri kehaosade järgi,» ütles raporti autor Kanitha Krishnasamy. «Rääkimise aeg on möödas, sõnad peavad muutuma tegudeks, et vältida edasist tiigrite kadumist,» ütles ta avalduses.