Saksamaa lõbustuspargis suleti svastikat meenutav atraktsioon

Löffingenis asuv Tatzmania lõbustuspark pidi sel nädalal sulgema oma uue atraktsiooni, kuid mitte ohutuskaalutlustel.

Pärast seda, kui video uuest atraktsioonist postitati sotsiaalmeediasse, kommenteerisid inimesed, et nähtu meenutab neile pöörlevat svastikat. Neli kotkakujulist boksi on ühendatud keskmega nii, et tekib sarnasus kurikuulsa Natsi-Saksamaa sümboliga.

Lõbustuspargi omanikud otsustasid atraktsiooni sulgeda pärast sotsiaalmeedias puhkenud pahameelt. Kui ülejäänud lõbustuspark jätkab tegevust, siis «Adlerflug» (eesti keeles kotka lend) tehakse koostöös Itaalia tootjaga ümber.

Lõbustuspargi omanik Rüdiger Braun palus vabandust seoste pärast, mis inimestel disainiga seoses tekkisid. «Esmalt tahaksin rõhutada, et palun vabandust kõigi ees, kes tundsid end häiritu ja solvatuna meie kujunduse tõttu,» ütles Braun Euroopa Ringhäälingute Liidule. Brauni sõnul eemaldatakse üks kotkastest, pärast mida keerleb seal nelja kotka asemel kolm.

Tema sõnul aitab see probleemi kontrolli alla saada.

Üks lõbustuspargi külastaja pidas kummaliseks, et keegi seda seost varem ei märganud. «Võiks muidugi imestada, kuidas keegi sellise asja ehitas; ühelt poolt seepärast, et see on endiselt väga tundlik teema. Teisalt, see on ainult tehniline kujundus, mis lihtsalt juhtub selline välja nägema.»

This amusement park ride in Germany turned a lot of heads. pic.twitter.com/A0mViur9yo — DW News (@dwnews) August 20, 2019

Teist pargi külastajat aga kujundus ei häirinud. «Mind see ei sega, sest ma isegi ei pannud tähele, et see meenutab svastikat. Ning lastel selliseid seoseid ei teki,» ütles vanemapoolne naine.