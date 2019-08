Lääneranna vallavolikogu hakkab arutama Lihula samba paigaldamist

Samba originaal asub Lagedil vabadusvõitluse muuseumis. MTÜ Eesti Leegioni Sõprade Klubi juhatuse liikmed Hardi Rajas, Ain Kask ja Marti Michelson on Lääneranna valda saadetud kirjas kinnitanud, et selle koopia erineb algsest – natsisümboolika olevat eemaldatud.

Peaminister Jüri Ratas on öelnud, et tema hinnangul on Lihulas teisaldatud ausamba õige koht Lagedil asuvas Eesti vabadusvõitluse muuseumis.