Fotod: Soome president Niinistö võõrustas Helsingis Putinit

Kõneluste algul pöördus Putin Niinistö poole eesnimepidi ja tänas teda kutse eest. Ta avaldas lootust, et läbirääkimistel on võimalik arutada nii kahepoolseid kui rahvusvahelisi teemasid. «Meie traditsioonilised suhted Soomega arenevad endiselt positiivselt kõigis valdkondades ning me oleme nende suhete olukorraga väga rahul,» lausus Putin tõlgi vahendusel Niinistöle.

Soome president Sauli Niinistö nimetas varem äärmiselt tähtsaks Venemaa naasmist Euroopa Nõukokku, pidades vajalikuks, et Moskva on hõlmatud Euroopa inimõigusreeglistikuga.

Putin tõdes meeleavalduste küsimusele vastates, et Venemaa ei ole Euroopa Nõukokku pürginud ning on valmis lahkuma, kui seda sinna ei taheta. See oleks Putini sõnul siiski ebasoovitav. «Kui meid ei soovita selles organisatsioonis näha, siis me oleme valmis lahkuma. Kuid sel puhul kaotavad inimesed, kelle pärast te mures olete võimaluse pöörduda Euroopa inimõiguste kohtu poole,» sõnas Putin.