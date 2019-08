Süüria režiimiväed kontrollivad täielikult Khan Sheikhuni

«Režiimiväed on võtnud enda täieliku kontrolli alla Khan Sheikhuni linna ja puhastavad seda praegu miinidest,» märkis Süüria Inimõiguste Vaatluskeskuse direktor Rami Abdel Rahman.

«Valistusmeelsed väed on nüüd ümber piiranud piirkonna, mis ulatub Khan Sheikhuni lõunaosast Hama provintsini. Suletud on kõik teed,» lisas Rahman.

Vaatluskeskus teatas päev varem, et islamiäärmuslased ja nendega liidus olevad võitlejad taandusid Loode-Süürias asuvast Khan Sheikhuni linnast. Võitlejad taandusid valitsusvägede pealetungi tõttu ka linnast lõunasse jäävalt alalt ööl vastu teisipäeva.

Taandumine tähendab seda, et Türgi vägede vaatluspunkti Moreki linnas ümbritsevad nüüd Süüria valitsusväed.

USA välisminister Mike Pompeo hoiatas teisipäeval, et äärmusrühmitus Islamiriik on endiselt oht Süürias ja Iraagis ning on mitmes piirkonnas isegi suurendanud võimu, seda hoolimata oma «kalifaadi» kokkuvarisemisest.