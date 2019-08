Iisrael ründas islamiliikumise Hamas mereväebaasi

Iisraeli armee neljapäeva varahommikul tehtud avalduses kinnitati, et Gaza linna lõunaosas asuv Hamasi baas sai tabamuse.

Gaza sektori põhjaosas hukkus nädalavahetusel Iisraeli sõjaväe rünnakus kolm palestiinlast. Iisraeli armee teatas varem, et ründas lahinghelikopteri ja tankiga «relvastatud kahtlusaluseid» Gaza-Iisraeli piiritara lähistel.

Laupäeval tulistati islamiliikumise Hamas kontrolli all olevast Gazast kolm raketti Lõuna-Iisraelisse.

Iisrael ja Gaza palestiinlastest võitlejad, mida juhib Hamas, on pidanud alates 2008. aastast maha kolm sõda. Alates 2018. aasta märtsist toimuvad igal nädalal palestiinlaste meeleavaldused Gaza-Iisraeli piiril. Alates sellest on kokkupõrgetes piirialal hukkunud vähemalt 305 palestiinlast, enamik neist kokkupõrgete käigus. Samal perioodil on hukkunud vägivallas ka mitu iisraellast.