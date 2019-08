Pompeo arutas Taani kolleegiga kahe riigi koostööd

Taani peaminister Mette Frederiksen ütles varem sel nädalal, et peab Trumpi ideed Gröönimaa müümisest USA-le absurdseks teemaks.

Frederiksen ütles kolmapäeval, et on vihane ja üllatunud Trumpi otsuse peale lükata visiit edasi pärast Taani avaldust, et Gröönimaa ei ole müügiks.