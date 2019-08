Taani ekspeaminister kritiseeris Trumpi avaldusi kaitsekulutustest

«Meil on olnud (proportsionaalselt) täpselt sama arv ohvreid Afganistanis kui USA-l. Me oleme alati kindlad ja valmis,» ütles juunini Taani valitsust juhtinud Lars Løkke Rasmussen.

Trump on ärgitanud USA NATO liitlasi täitma alliansi eesmärki eraldada kaitse-eelarvesse kaks protsenti sisemajanduse kogutoodangust (SKT). Trump kirjutas varem Twitteris, et Taani kaitsekulutused on vaid 1,35 protsenti SKT-st.