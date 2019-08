Tallinna Ülikooli rektor: teadusrahastuse nappus ei õigusta teadlikku pettust

«Teadusrahastuse nappus on ühine murekoht, kuid see ei õigusta teadlikku pettust, mis ei ole aktsepteeritav ega tohi olla soodustatav ülikooli juhtkonna või selle liikmete poolt,» märkis Land.

Vastuseks küsimusele, kuidas on tagatud, et Tallinna Ülikoolis täna Postimehes kirjeldatud skeeme eurotoetustega ei kasutata, vastas Land, et selleks on olemas vastav eeskiri.